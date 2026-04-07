4月7日に42歳の誕生日を迎えたSPEEDの島袋寛子さんが、新たなビジュアル写真を公開しました。島袋さんは、今井絵理子さん、新垣仁絵さん、上原多香子さんと『SPEED』を結成。1996年8月5日、当時小学校6年生のときにシングル『Body＆Soul』でデビューしました。8月に迎えるデビュー30周年を記念し、42歳の誕生日に新ビジュアルを公開。メインビジュアルは、赤のセットアップをまとったスタイリッシュな印象のもの。一方、アイボリー