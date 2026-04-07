2009年、埼玉県熊谷市で小学4年生の男の子がひき逃げされ、死亡した事件。未だ犯人は捕まっておらず、時効まで残り4年を切るなか、母親が地元ラジオ局で情報提供を呼びかけました。息子を事故で亡くした小関代里子さん「逃げてしまった2台の犯人は息子の命を奪って、いま何をしていますか。真実を話し、家族に付き添ってもらいながら自首してください。お願いします」2009年9月30日。熊谷市に住む小関孝徳くん（当時10）が、自宅に