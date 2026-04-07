人気が衰えないお菓子の「グミ」。その販売金額は5年前にガムを抜き、2025年、ついにアメを超えました。急拡大するグミ市場の波に乗ろうと色々なお菓子が今、“グミ化”しているんです。【写真を見る】まるでお餅？米菓メーカーが生み出した米粉を使った求肥グミ「食感や味のバリエーションの広がり」 人気キャンディーが“グミ化”東京・北区のお菓子専門店「王様のお菓子ランド 赤羽店」では、グミが100種類以上あるそ