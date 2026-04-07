「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）巨人がミス、ミス、ミスで敗戦。今季ワーストの３失策に、好機も生かせずにマツダスタジアムは昨年から５連敗となった。四回２死満塁の好機を生かせずに無得点で終わると、直後に先発のウィットリーが先制２ランを被弾。さらに五回にも２ランを被弾するなど、６回３安打５失点（自責４）で初黒星を喫した。試合後の阿部監督は四回の攻防について「流れを自ら潰してしまったし