サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のスタッフと選手は７日、米国遠征へ向けて、羽田空港発の航空機で出発した。ＦＩＦＡランク２位の米国との３連戦（現地時間１１、１４、１７日）へ向けて、日本に帰国していたＭＦ宮沢ひなた（マンチェスターＵ）は「今まで積み上げてきたものをどう出せるか。成長した姿を出せたら」と意気込んだ。女子サッカー屈指の強豪との対戦の前に、衝撃が走った。日本サッカー協会は２日、ア