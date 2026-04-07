2026年度予算が参議院本会議で可決・成立しました。年度をまたいでの成立は11年ぶりとなりました。高市首相が予算の年度内成立に強いこだわりを見せる中、2026年度予算は衆議院を2000年以降、最も短い審議時間で通過したものの、少数与党の参議院では与党のペースで審議を進められず、年度をまたいでの成立となりました。高市首相「年度内成立が実現できなかった、ということについては大変残念ですけれども、結果的に国民生活に支