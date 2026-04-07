◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が先発し、６回３安打５失点（自責４）で来日初黒星を喫した。３回まで無安打投球と好スタート。しかし４回に１死から小園の四球をきっかけに２死一塁となると、ファビアンに左翼席へ先制２ランを浴びた。０―２の５回は２死から投手の森下に四球を与え、続く大盛に右翼席へ２ランを献上。痛恨の一発となった。森下に与え