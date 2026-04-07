◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人・増田陸内野手が「７番・一塁」で出場し、自身の失策を猛省した。強い風もあった中、２回にファビアンのファウルゾーンへの飛球を落球。直後のフライは捕球し、一邪飛とした。しかし３回先頭のモンテロのマウンド付近への飛球を再び落球し、２失策となった。「自分がフライが苦手なのは受け止めて、また次飛んできたらしっかり捕れるように練習します」と