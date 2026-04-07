◇セ・リーグヤクルト3−9阪神（2026年4月7日甲子園）「ブンブン丸」池山隆寛監督（60）率いる首位ヤクルトは、2位阪神との今季最序盤の「首位決戦」に大敗。4失策が響いた。4回に伊藤琉偉二塁手が平凡なゴロをトンネル。5回にはサンタナ左翼手が左翼線の浅い飛球を落球。他にも失策が重なり苦い敗戦となった。指揮官は試合後「（先発の小川）ライアンの足を引っ張ってしまって申し訳なかった」とうなだれた。また打