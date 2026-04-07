【ニューデリー共同】インド南部タミルナド州の裁判所は6日、新型コロナウイルス禍のさなか、規則に違反して店の営業を続けた親子を暴行し殺害したとして、殺人罪などで警察官9人に死刑判決を言い渡した。地元メディアが7日報じた。同州サタンクラムで携帯電話販売店を営んでいた50代の父と30代の息子は、ロックダウン（都市封鎖）中だった2020年6月、規則に反して店の営業を続けた。警察官らは2人を拘束し、暴行を加えて殺害