◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜スタジアム）中日が痛恨の３連敗で最下位に転落した。７回に一挙７点を失った５日のヤクルト戦（神宮）に続く逆転負けで、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。先発・金丸が１―０の４回に先頭の宮崎、山本、ヒュンメルに３連打を浴びると、蝦名に１４７キロの高め直球を中前にはじき返された。中堅手・花田がダイビングキャッチを試みるも、わずかに届かず。二塁打となり