広島５―２巨人（セ・リーグ＝７日）――広島は四回にファビアンが先制２ラン、五回に大盛が２ランと一発攻勢。森下からの継投で逃げ切った。巨人はウィットリーが中盤に崩れ、３連勝はならなかった。◇阪神９―３ヤクルト（セ・リーグ＝７日）――阪神が大勝。五回に森下の２ランなどで勝ち越し、六回は佐藤の２点打でリードを広げた。才木がリーグ最多記録に並ぶ１６奪三振。ヤクルトは守備の乱れが響いた。◇ＤｅＮＡ５―