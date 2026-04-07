オリックスが連敗を３で止めた。７日のロッテ戦（京セラ）は両軍ともに押し出し四球で１点を奪い、迎えた７回、二死一、三塁から宗佑磨内野手（２９）が沢田の初球を右前に弾き返し、勝ち越しに成功。８回には西川の１号ソロも飛び出し、３―１の完勝で勝率５割に戻した。決勝打でお立ち台に立った宗は「なんとなく（前の打者の）紅林が打ちそうな気がした。ネクストからイメージができていた。しっかり初球から自分のスイング