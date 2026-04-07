◇プロ野球セ・リーグ 阪神9-3ヤクルト(7日、甲子園球場)阪神の藤川球児監督が16奪三振の力投をみせた才木浩人投手について語りました。今季初の甲子園で好調ヤクルトを迎えた一戦。才木投手は2度の5者連続を含む奪三振ショーをみせます。8回2アウトからサンタナ選手を三振とし、セ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を記録。6点リードの9回は湯浅京己投手が締めました。奪三振のセ・リーグ記録については、「それは反省ですね。こちらが