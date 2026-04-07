「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神が今季の甲子園開幕戦を見事な逆転勝ちで飾った。相手のミスに乗じながら、投打の主役が大暴れ。開幕７勝１敗と勢いに乗る首位・ヤクルトを下し、０・５ゲーム差に迫った。試合後、坂本の取材中にはこの日、始球式を務めた虎党のシンガー・ソングライターのあいみょんがまさかの乱入。笑顔溢れるやり取りを繰り広げた。坂本が「負けたら言われるんです。『来たからだって』