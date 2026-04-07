◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神タイガースの本拠地・甲子園で名物の「ジェット風船」が、レギュラーシーズンでは7年ぶりに解禁された。甲子園開幕ゲームとなった7日のヤクルト戦の7回裏の阪神の攻撃、いわゆる「ラッキー7」を前にお馴染みの曲とリズムに合わせて4万2610人のファンが風船を一斉に飛ばした。ジェット風船はコロナ禍が広がった20年3月に正式に使用中止が決定。コロナ収束に伴い