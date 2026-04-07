グラビアアイドルの茜さや（32）が双子を妊娠したことを7日、自身のSNSで報告した。昨年5月に結婚を発表し、10月に第1子を出産した茜は「【ご報告】双子を授かりました」と題してnoteを更新し、「本日はご報告があります。驚かせてしまう方もいるかもしれませんが、現在妊娠中で、まさかのまさかの双子ちゃんです」と報告した。双子を妊娠したことに「ずっと発表するかどうか悩んでいて、安定期まで待つ？そもそも発表しなく