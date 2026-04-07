江南エリアに位置する江蘇省無錫市の太湖には、春になると「幸せ」を感じることができる景色が広がる。無錫市は、小さな河川が無数に流れ、美しい景観が広がり、川を活用して栄えている。太湖に隣接する桜の名所・黿頭渚では、春になると3万本以上の桜の木が次々に花を咲かせ、そよ風が吹くと花吹雪が舞う絶景が広がる。春の霞が立つ3月の黿頭渚は息をのむほど美しい。ロマンチックな景色が広がるのは黿頭渚だけ