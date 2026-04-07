黄山風景区管理委員会によると、黄山天都峰の冬の保守期間が4月6日に終了し、7日に対外開放が再開されました。 天都峰は昨年12月1日に冬の保守期間に入り、対外開放を停止していました。黄山の三大主峰の一つである天都峰は標高1829．2メートルで、坂が急で道が険しく、最も急な所は85度に迫ります。対外開放が再開され、観光客は再び天都峰の壮大な景色を堪能できるようになりました。（提供/CGTN Japanese）