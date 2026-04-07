小さいボディに凝縮された“アルファロメオらしさ”アルファロメオの末っ子SUVとして登場した「ジュニア」。当初は「ミラノ」と呼ばれていましたが、イタリア政府が同名称の使用を認めず（ポーランドで製造されるため）、発表からわずか5日後に名称が変更されました。ジュニアの名は1960年代に登場した「GT1300ジュニア」に由来します。このモデルは「ジュリア スプリントGT」の弟分として、若者向けの手軽な入門スポーツモデ