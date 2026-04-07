Image: io9/Gizmodo 文字通り、フローズンしちゃった。ディズニー映画『アナと雪の女王（原題: Frozen）』シリーズに登場する人気キャラクター、オラフを再現したロボットが、ディズニーランド・パリにてお目見えしました。映画から飛び出してきたような愛らしい見た目や再現度の高い仕草に注目が集まっています。かわいそうだけど、ちょっとおもしろいそんななか、予期せぬアクシデントがロ