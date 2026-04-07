Image: PortalRunner / YouTube PCが遅くなってきたときにメモリを増やすと安心するのよね。コンピュータのメモリが足りていません。生成AIの台頭が原因です。今すぐに生成AIバブルがはじけて、データセンター建設計画がすべておじゃんにならない限り、メモリ不足は解消しません。需要を満たせるようになるのは2030年頃だそうです。YouTuberがメモリなしでPCを動かす事態にメモリの価格が跳