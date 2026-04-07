4月3日、政府はコメについて“需要に応じた生産”と明記した改正法を閣議決定しました。石破政権で打ち出した増産の方針を撤回した形です。国の需要見通しに合わせた生産を促すことで過剰な生産による値崩れを防ぐ考えですが、需要見通しを正確に示せるかが課題となっています。