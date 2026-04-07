タレントの薬丸裕英（60）、プロ野球の元読売ジャイアンツでタレントの元木大介（54）、同じく元読売ジャイアンツの高橋尚成氏（※高=はしごだか／51）が7日までに、それぞれ自身のブログ、インスタグラムなどを更新。薬丸の還暦パーティーが開催されたことが伝えられ、豪華メンバーでの祝いの席での様子が公開された。【写真】「皆さん若いですね」豪華巨人OBらが集結…薬丸裕英の還暦パーティーの様子今回のメンバーとして紹