高市総理は7日、中東情勢を受け、供給への懸念が広がっているナフサ由来の化学製品などについて対応策が講じられていると強調し、既に流通段階での目詰まりが解消できているものもあると現状を説明しました。高市総理「ナフサ由来の化学製品、医療関連物資、食品包装容器、ごみ袋、半導体関連物資など物資ごとに製造メーカーが継続供給可能な期間を調査し、把握した上で、需要側や販売店の在庫の活用、国内外での製造拡大・継続な