モデルでタレントの西山茉希（４０）が７日、第１子長女（１２）の中学校の入学式を終えたことを報告した。西山は２０１３年６月に俳優・早乙女太一と結婚し、同年１０月に長女、１６年４月に次女を授かったが、１９年６月に離婚。シングルマザーとして２女を育ててきた。ＳＮＳで「おめでとう。目を見て伝えたら突然泣きそうになってやめちゃった」と長女と手をつないで歩く後ろ姿などの写真をアップ。「＃我が家の吉日」「＃