政府のガソリン補助金の財源は現状の水準での補助が続けば、残り2か月程度でなくなる計算ですが、片山財務大臣はただちに補正予算案の編成を検討する状況にはないとの認識を示しました。中東情勢の緊迫化による原油の高騰を受け、政府はガソリン1リットルあたり170円程度に抑える補助を実施しています。今月2日から8日までは1リットルあたり49.8円を補助していて、仮に1か月間補助を続けると5000億円規模の財源が必要です。財源に