セ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を達成し、花束を手に笑顔を見せる阪神・才木＝甲子園阪神の才木浩人投手が7日、甲子園球場で行われたヤクルト1回戦で16三振を奪い、セ・リーグ記録に並んだ。セの16奪三振は2001年に野口茂樹（中日）が阪神戦でマークして以来25年ぶりで、リーグ史上9人目。才木は速球の走り、変化球の切れともに抜群。一回から毎回奪三振を続け、八回にサンタナから奪った見逃し三振でセ記録に並んだ。105球でこ