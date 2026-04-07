サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のスタッフと選手３人（宮沢ひなた、高橋はな、大熊茜）は７日、米国との３連戦（現地時間１１、１４、１７日）に挑む米国遠征へ向けて、羽田空港発の航空機で出発した。出発前に狩野倫久監督代行が取材に応じた。アジア杯優勝に導いたニルス・ニールセン監督は２日、契約満了により退任が決定。アジア制覇からわずか１２日の実質的な“解任”となり、今回はニールセン監督の右腕とし