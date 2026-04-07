女優の綾瀬はるかが７日、都内で映画「人はなぜラブレターを書くのか」（１０日公開、石井裕也監督）公開直前イベントに出席した。全国１８９のスクリーンと中継を結んでいたことから各地の思い出エピソードをトーク。自身が主演を務めたＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」（１３年放送）の舞台だった福島・会津への思いを聞かれると「毎年、会津藩公行列に参加させていただいて、より福島・会津が自分にとってはとても大切な場所に