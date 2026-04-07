「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子（４２）が見せた最新姿が反響を呼んでいる。島袋は７日、自身のインスタグラムを更新。「ＳＰＥＥＤでデビューして今年３０周年を迎えますみんなありがとう」と報告すると、真っ赤なトップスとショートパンツのセットアップを身に着けた最新ショットを披露した。すらりと伸びた美脚の足元は黒いハイヒールでまとめており、エレガントな仕上がりになっている。この投稿には「とてもお洒落で美しい