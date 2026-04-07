◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人は敵地での広島３連戦初戦を落とした。試合前から風速８メートルの強風が吹いたマツダスタジアム。２回の守備ではファビアンの一邪飛を増田陸が落球して失策が記録され、次の球も一邪飛で増田陸が倒れながら何とか捕球した。３回の守備でもマウンド付近の飛球を増田陸が落球して失策。先発・ウィットリーは４回に小園への四球からファビアンに２ラン、