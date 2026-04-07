タレントの関根勤が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。明石家さんまの?食生活?を明かした。この日は、ゲストにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」を迎えてトーク。?お笑い怪獣?の異名を持つ明石家さんまについて言及した。鬼越の良ちゃんが「（さんまは）あんなにしゃべるのに、小食っていうのが衝撃。プリウスなんじゃないかっていうぐらい燃費がいい」というと、関根は「野生児なのよ」とにっこり。「（さんまは）