プロボクシング元２階級制覇王者・京口紘人さんの妻でインフルエンサーのあきまっくすが７日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を報告した。京口さんはこの日放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開３時間ＳＰ」で妻の妊娠を公表した。「この度、新しい命を授かりました」と書き出し、京口さんや愛犬らと撮影した写真をアップ。「体調も落ち着き、元気モリモリになりましたのでご報告させてください！」