日本時間２１時３０分に米耐久財受注（速報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 耐久財受注（速報値）（2月）21:30 予想-1.0%前回0.0%（前月比) 予想0.6%前回0.4%（輸送除くコア・前月比)