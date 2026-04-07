ＡＤＰが先ほど週次データを公表し、３月２１日までの４週間の平均雇用者数は２万６０００人増加した。ＡＤＰによる季節調整済み高頻度データを基にした暫定推計で明らかになった。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美