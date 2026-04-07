アメリカメディアは7日、アメリカ軍が6日夜、イランの石油の輸出拠点であるカーグ島を攻撃したと報じました。NBCは7日、アメリカ当局者の話として、アメリカ軍が6日夜、イランの石油の輸出拠点であるカーグ島で「軍事目標」数十か所を攻撃したと報じました。島の北側沿いに空爆を行い、地上部隊は投入されなかったとしています。また石油施設への攻撃はなく、代わりに軍事的な備蓄施設や防空システムなどの軍事施設を攻撃したとい