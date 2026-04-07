「楽天３−０日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）楽天が６投手の完封リレーで１引き分けを挟んで４連勝。貯金１とし、単独２位に浮上した。先発・前田健は四回１死一塁で投球の際に右ふくらはぎ付近を痛め、緊急降板。急きょ登板した加治屋が１回２／３を無失点に抑えた。六回以降も継投策で逃げ切った。打線は前回ノーヒットノーランを達成した日本ハム・細野を攻略。四回、１死二、三塁から黒川の左翼への２点二