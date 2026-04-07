「楽天３−０日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが今季初の完封負け。連勝は４でストップ。開幕からの連続試合本塁打も球団最長タイの「９」でストップ。勝率５割に逆戻りした。開幕から２２本塁打の強力打線が楽天投手陣に抑えられた。先発・前田健の前に初回２死一、三塁、二回２死二塁と好機を作ったが後続を断たれた。その前田健が四回１死一塁の場面でアクシデントで降板したが、緊急登板した２番手・