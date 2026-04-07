「オリックス３−１ロッテ」（７日、京セラドーム大阪）ロッテはオリックスに競り負けて３連敗となった。１点を追う六回、１死から高部が二塁打で出塁。この後、死球と安打などの２死満塁から寺地が押し出し四球を選んで同点に追いついた。しかしその後は沈黙し、九回２死二、三塁の好機も生かせなかった。先発の木村は６回４安打１失点と好投。しかし七回に２番手の沢田が２死から３連打を浴びて、勝ち越し点を献上。続