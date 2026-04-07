7回、勝ち越し打を放ちポーズをとるオリックス・宗＝京セラドームオリックスが連敗を3で止めた。1―1の七回2死一、三塁から宗の右前打で勝ち越し。八回は西川の1号ソロで加点した。3番手のペルドモが今季初勝利。ロッテは木村が6回1失点と試合をつくったが、救援陣が踏ん張れなかった。