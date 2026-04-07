中国で8日、イラン情勢の悪化以降3回目となるガソリン価格の値上げが行われ、北京では1リットルあたり日本円で200円を上回りました。近藤雅大記者：値上げを前にガソリンスタンドには多くの車が入って行っています。中国政府は8日の午前0時からレギュラーガソリン価格を1リットルあたり日本円で約7円引き上げると発表しました。イラン情勢の悪化以降では3回目の値上げとなり、このうち北京市内では1リットルあたり日本円で約205円