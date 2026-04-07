サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の米国遠征への出発前に取材に応じる、狩野倫久監督代行＝7日、羽田空港サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、ニルス・ニールセン監督の退任を受け、11日からの米国との国際親善試合3連戦で指揮を執る狩野倫久監督代行が7日、米国への出発前に羽田空港で取材に応じ「選手の思い切ったチャレンジを後押ししたい。強豪相手でも主導権を握るという、攻撃的な部分を追求する」と意