◇セ・リーグ巨人2―5広島（2026年4月7日マツダ）巨人・増田陸内野手は「7番・一塁」で先発出場して3打数1安打1打点。代打で登場した2日の中日戦から出場4試合連続安打となり「いいところは継続して、ダメなところはしっかり練習して」と振り返った。守備では2、3回に飛球を落球して2失策を記録。強風で流される不運な形だったが「プロとして恥ずかしいプレーなのでしっかり練習してやっていきたいです」と反省した。