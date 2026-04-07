「ＤｅＮＡ５−３中日」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは逆転勝ちで連敗を２で止めた。打線は金丸を攻略し、１点を追う四回、宮崎、山本、ヒュンメル、蝦名の４連打で逆転。なおも２死二、三塁から牧の２点適時二塁打で加点し、この回に一挙４点を奪った。先発予定だったデュプランティエがインフルエンザ感染で登板回避し、急きょマウンドに上がった先発・深沢は、４回１失点。五回以降はリリーフ陣が好救援。九回は守