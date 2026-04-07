4月7日、令和8年度予算が参議院で可決されました。高市総理のコメントについて、冒頭部分を全文公開します。【写真を見る】【高市総理】過去最大122.3兆円予算は「強い経済を実現するため」 石油供給は「年を越えて確保できるめど」ついたと明らかに【コメント冒頭全文】 「強い経済を実現するために」 予算総額 過去最大122.3兆円皆様こんばんは。本日、令和8年度予算が参議院で可決され成立いたしました。関係者の皆様のご尽力、