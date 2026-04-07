セクシーな写真も！？▶▶この作品を最初から読む「息子は優秀すぎるから名門校に合格間違いなし！」「夫はイケメンで仕事もできる！」全方位にマウント行為を繰り広げる迷惑ママ友のSNSから目が離せない！人見知りのまどなが保育園で知り合ったママ友・円城寺サキ。サキからランチに誘われますが、聞かれてもいない自分と家族の自慢話を延々と繰り出すサキに圧倒されてしまいます。そんなサキのSNSには、常に自分を優位