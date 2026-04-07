男性から「好きだよ」と言われても、不安になることありませんか？それは言葉と行動が一致していないからでしょう。でも、男性の本命サインは、言葉ではなく“ズレのなさ”に出ます。言ったことをそのまま行動にする男性は本命女性に「会おう」と言ったあとに、具体的な日程を決めてきます。また、「また連絡するね」で終わらせず、実際に連絡してくるでしょう。そんな風に、言葉で終わらない“行動への接続”こそ本命サインです。