相手の本性をあまり知らない段階で交際を始めると、時には後悔することも。そこで今回は「彼氏にしてはいけない男性」に見られる特徴を紹介します。｜女性関係のトラブルが多い女性関係でのトラブルの多い男性も避けるべき。そういう男性はずっと同じ類いのトラブルを抱え続ける可能性があります。また、下手をするとその男性にとって結局あなたも遊びだったということもあり得るでしょう。｜平気で嘘をつく都合が悪いことがあると