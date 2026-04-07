モンテカルロ・マスターズ大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日開催地：モナコ モンテカルロコート：クレー（赤土）結果：[ケビン クラビーツ / ティム プエッツ] 2 - 0 [ロバート キャッシュ / JJトレーシー] 試合の詳細データはこちら≫ モンテカルロ・マスターズ第3日がモナコ モンテカルロで行われ、男子ダブルス1回戦で、第6シードのケビン クラビ&